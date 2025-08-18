close global

﻿
Fernando Alonso, Aston Martin, British GP, Britain, 2025

Alonso señala el APRENDIZAJE que necesita Aston Martin para ser relevante

Alonso señala el APRENDIZAJE que necesita Aston Martin para ser relevante

Fernando Alonso, Aston Martin, British GP, Britain, 2025

Según el bicampeón mundial Fernando Alonso, Aston Martin tomará como aprendizaje algunas de las cosas que hizo en Hungría para el resto de la temporada.

Fernando consiguió el quinto lugar en el Hungaroring, su mejor resultado del año con diferencia, lo cual lo puso muy contento, pero tiene claro los factores para haber logrado esto.

En palabras posteriores a la carrera, Alonso reveló cómo fueron los cambios que favorecieron.

"Intentaremos aprender de lo que pasó aquí, tener unas buenas vacaciones y seguir adelante para cerrar bien en la segunda parte", expresó Fernando.

¿Como marcha el Campeonato de Pilotos de F1 2025?

Fórmula 1 Fernando Alonso Aston Martin F1

