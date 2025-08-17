F1 Checo Hoy: Malas noticias con Cadillac; Nueva humillación de Red Bull; Acusado de traición

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este sábado 16 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: La PÉSIMA noticia para el mexicano con Cadillac en 2026; "No será competitivo". ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: La nueva HUMILLACIÓN de Red Bull tras DESPEDIR al mexicano. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Acusan de TRAICIÓN al piloto mexicano. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!