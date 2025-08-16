Jo Ramírez, ex mecánico mexicano, reveló por qué su relación con Sergio Pérez no es la mejor.

En una charla con ESPN México, esto fue lo que contó el personaje con un destacado paso por la Fórmula 1: "Nunca fui muy amigo de Checo porque la edad de diferencia de edad es muy grande, pero si nos llevábamos bien.

"Pero después no le gustó cuando yo lo critiqué porque él dejó la McLaren, o lo sacaron, habiéndolo ayudado mucho que a entrar. Lo sacaron por la manera que él se portó con McLaren y yo lo tomé muy personal.

"Y sí, de ahí nos separamos un poco y nos saludamos cuando nos vemos en carrera, pero nunca nos quedamos a platicar. Pero necesito un mexicano en la Fórmula 1", comentó.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Aston Martin.

En el circuito de Hungaroring no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron cuatro autos de seguridad que derivaron en cinco abandonos de carrera.

Mercedes logró mantenerse en carrera, ya que Russell y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Red Bull en el Hungaroring. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con ninguno de sus dos pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon.

1. McLaren 559 puntos

2. Ferrari 260 puntos

3. Mercedes 236 puntos

4. Red Bull Racing 194 puntos

5. Williams 70 puntos

6. Aston Martin 52 puntos

6. Kick Sauber 51 puntos

7. Racing Bulls 45 puntos

9. Haas 35 puntos

10. Alpine 20 puntos

