F1 Hoy: Pista del futuro de Hamilton; Arrepentimiento de Antonelli; Ferrari culpa a la FIA

GPFans te presenta las notas más interesantes de este sábado 16 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

BOMBAZO: La pista del futuro de Lewis Hamilton FUERA de la F1. ::: LEER MÁS

Kimi Antonelli reconoce un PROFUNDO arrepentimiento en Mercedes. ::: LEER MÁS

Ferrari CULPA a la FIA de su FRACASO en la F1. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado