Ferrari CULPA a la FIA de su FRACASO en la F1

Ferrari ha culpado a la FIA por su fracaso dentro de la Fórmula 1 en las últimas temporadas.

Pierro Ferrari, en declaraciones a LaGazzetaDelloSport, habló sobre la crisis que se vive dentro de la Scuderia: “Llevamos muchos años sin ganar en la F1, pero esto forma parte de los ciclos.

"Cuando entras en un ciclo negativo, nunca sabes dónde tocarás fondo. Y hoy la situación es difícil, porque hay límites presupuestarios. No se puede gastar más dinero para cerrar la brecha.

"Para cambiar de rumbo, es necesario combinar muchos factores positivos", comentó el directivo.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Aston Martin.

En el circuito de Hungaroring no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron cuatro autos de seguridad que derivaron en cinco abandonos de carrera.

Mercedes logró mantenerse en carrera, ya que Russell y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Red Bull en el Hungaroring. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con ninguno de sus dos pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon.

1. McLaren 559 puntos

2. Ferrari 260 puntos

3. Mercedes 236 puntos

4. Red Bull Racing 194 puntos

5. Williams 70 puntos

6. Aston Martin 52 puntos

6. Kick Sauber 51 puntos

7. Racing Bulls 45 puntos

9. Haas 35 puntos

10. Alpine 20 puntos

