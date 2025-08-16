close global

Lewis Hamilton and Charles Leclerc for Ferrari in 2025

El dilema INTERNO que está arruinando a Ferrari en 2025

Lewis Hamilton and Charles Leclerc for Ferrari in 2025

Han asegurado que Ferrari está sufriendo un dilema interno que los ha perjudicado a lo largo de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

En declaraciones a CoinPoker, la leyenda de la Fórmula 1 Juan Pablo Montoya dijo: "El problema es que Lewis no está recibiendo la atención que desea y no le están prestando suficiente atención a lo que quiere y a lo que lucha por conseguir.

"Está trabajando muy duro. Creo que está trabajando muy duro, pero creo que Ferrari es muy estructurado en su forma de hacer las cosas. Esta es nuestra manera de ser y acéptenla.

"Pero Lewis dice: "¡Tu manera de ser no gana!" Creo que hay una disputa interna entre quienes dicen que Ferrari debe escuchar a Lewis y que "debemos cambiar nuestra forma de actuar".

"Es muy, muy difícil porque hay mucha tradición y mucha política en Ferrari. Y creo que Lewis está más acostumbrado a la perspectiva de Mercedes, que es: '¿Qué tenemos que hacer para ganar?'. No se trata de política; se trata de resultados en Mercedes", señaló.

Relacionado: ATACAN a Lewis Hamilton por su actitud en Ferrari

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Aston Martin.

En el circuito de Hungaroring no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron cuatro autos de seguridad que derivaron en cinco abandonos de carrera.

Mercedes logró mantenerse en carrera, ya que Russell y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Red Bull en el Hungaroring. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con ninguno de sus dos pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon.

  • 1. McLaren 559 puntos
  • 2. Ferrari 260 puntos
  • 3. Mercedes 236 puntos
  • 4. Red Bull Racing 194 puntos
  • 5. Williams 70 puntos
  • 6. Aston Martin 52 puntos
  • 6. Kick Sauber 51 puntos
  • 7. Racing Bulls 45 puntos
  • 9. Haas 35 puntos
  • 10. Alpine 20 puntos

