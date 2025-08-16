ATACAN a Lewis Hamilton por su actitud en Ferrari
Lewis Hamilton ha sido criticado por tener la “actitud equivocada”, ya que sigue enfrentando dificultades en Ferrari.
El exjefe de Haas, Guenther Steiner, puso en tela de juicio la nueva actitud del siete veces campeón, quien se autodenominó “completamente inútil” antes del receso veraniego.
En un reciente episodio del podcast Red Flags, Steiner comentó: "¿Cómo es posible que un siete veces campeón mundial se declare inútil? No se trata solo de su rendimiento; todos enfrentamos dificultades en algún momento.
"Pero declararse inútil refleja una actitud equivocada. No me convence ese espíritu de rendirse ni la idea de que la gente deba sentir lástima por uno", comentó el ex directivo.
¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?
En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.
El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.
