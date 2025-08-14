Lewis Hamilton tendría una opción concreta para la temporada 2027, en medio de una crisis con Ferrari en el campeonato actual.

La La Gazzetta dello Sport ha señalado que el contrato multianual actual de Hamilton podría extenderse hasta 2027.

Según un informe, "Lewis tiene contrato para competir con el equipo de Maranello la próxima temporada (además de una opción a su favor para 2027) y permanecerá al menos hasta que expire el acuerdo vigente".

Independientemente de su rendimiento en 2026, es posible que sienta que aún no ha logrado demostrar todo su potencial en Ferrari, siendo una eventual extensión hasta 2027 quizá la última oportunidad para hacerlo.

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

