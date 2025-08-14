close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton's profile with an edited contract and money in the background

La SENTENCIA al FUTURO de Lewis Hamilton: "Hay una opción para 2027"

La SENTENCIA al FUTURO de Lewis Hamilton: "Hay una opción para 2027"

Lewis Hamilton's profile with an edited contract and money in the background

Lewis Hamilton tendría una opción concreta para la temporada 2027, en medio de una crisis con Ferrari en el campeonato actual.

La La Gazzetta dello Sport ha señalado que el contrato multianual actual de Hamilton podría extenderse hasta 2027.

Según un informe, "Lewis tiene contrato para competir con el equipo de Maranello la próxima temporada (además de una opción a su favor para 2027) y permanecerá al menos hasta que expire el acuerdo vigente".

Independientemente de su rendimiento en 2026, es posible que sienta que aún no ha logrado demostrar todo su potencial en Ferrari, siendo una eventual extensión hasta 2027 quizá la última oportunidad para hacerlo.

Relacionado: ¿Lewis Hamilton traiciona a Ferrari? Mercedes confirma contactos

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

Relacionado

Fórmula 1 Ferrari Mercedes Lewis Hamilton Maranello Corriere della Serra

Últimas Noticias

Formula 1

Verstappen afirma que Hamilton es un MIEDOSO

  • hace 7 minutos
Cadillac

Cadillac, cerca de cerrar al RIVAL de Checo Pérez en 2026

  • hace 9 minutos
Ferrari

Hamilton lanza una ADVERTENCIA sobre el GP de Países Bajos

  • hace 17 minutos
Mercedes

¿Se va Antonelli? ¿Russell? Lo último sobre Verstappen y Mercedes

  • 1 hour ago
Williams

Alex Albon revela el VERDADERO EFECTO de ser compañero de Carlos Sainz

  • 1 hour ago
Aston Martin

Aston Martin RESPONDE si podrán hacer campeón a Fernando Alonso

  • 1 hour ago
MÃ¡s noticias

Más leído

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
200.000+ views

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría

  • 5 agosto
 ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez
150.000+ views

ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez

  • 26 julio
 Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
150.000+ views

Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados

  • 7 agosto
 F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
75.000+ views

F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde

  • 4 agosto
 El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
40.000+ views

El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans

  • 7 agosto
 Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli:
40.000+ views

Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"

  • 7 agosto

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x