¿Lewis Hamilton traiciona a Ferrari? Mercedes confirma contactos

Mercedes confirmó que sigue en contacto con Lewis Hamilton, lo que muchos han tomado como una traición dada su relación actual con Ferrari.

Toto Wolff, jefe de equipo, sigue siendo uno de sus partidarios más fervientes y la amistad entre ambos permanece intacta. En una reciente entrevista con La Gazzetta dello Sport, Wolff comentó: "Lewis sigue siendo muy importante para nosotros. Fue un pilar en nuestro equipo y, aunque ahora defienda los colores de Ferrari, siempre formará parte de la familia Mercedes.

"Mi amistad con Lewis es inalterable. Hablamos con frecuencia y creo que comprende bien los desafíos a los que se enfrenta Kimi [Antonelli]", comentó el directivo.

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

