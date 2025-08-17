La pausa de verano ha llegado, lo que significa disfrutar del agua, el sol y buenos momentos junto a amigos y familia. Aquí te daremos un vistazo a lo que ha compartido Franco Colapinto, Kimi Antonelli y los demás pilotos de la Fórmula 1.

Max Verstappen fue visto disfrutando del verano con su novia Kelly Piquet, la hija de ella Penelope y su hija en común Lily, acompañados de amigos.

where’s waldo 2025 holiday edition .. hi max! pic.twitter.com/9Gc7BFxMrs — nini (@SCUDERIAFEMBOY) August 10, 2025

Kimi Antonelli se dejó llevar por la noche y estuvo hasta altas horas en la discoteca.

Franco Colapinto compartió fotografías mientras disfrutaba de un asado en medio del mar.

📲 | Franco Colapinto vía Instagram!



Descansando y disfrutando de sus merecidas vacaciones ☀️ pic.twitter.com/HfJzQ0jx8R — 43 ★ (@ColapintoFiles) August 16, 2025

Lando Norris visitó Ibiza junto a su novia.

Lewis Hamilton se fue de viaje a Grecia.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

