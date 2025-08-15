close global

﻿
sergio perez, contract, graphic

F1 Checo Pérez Hoy: Cadillac cierra a su piloto rival; Horner obtiene su merecido OFICIAL

F1 Checo Pérez Hoy: Cadillac cierra a su piloto rival; Horner obtiene su merecido OFICIAL

sergio perez, contract, graphic

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este jueves 14 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: Cadillac, cerca de cerrar al RIVAL del mexicano en 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: OFICIAL - Christian Horner obtiene su MERECIDO tras arruinar al mexicano. ::: LEER MÁS

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

294 votos

Últimas Noticias

F1 Checo Hoy

F1 Checo Pérez Hoy: Cadillac cierra a su piloto rival; Horner obtiene su merecido OFICIAL

  • hace 29 minutos
Red Bull

OFICIAL: Christian Horner obtiene su MERECIDO tras arruinar a Checo Pérez

  • Ayer 20:00
Alpine

Franco Colapinto Hoy: La cualidad que lo distingue de otros; Prepara medidas drásticas sobre Alpine

  • 3 hours ago
Alpine

El entorno de Colapinto toma medidas EXTREMAS sobre Alpine

  • Ayer 22:00
Formula 1

F1 Hoy: La cualidad que separa a Colapinto de resto; Checo ya tiene compañero

  • Ayer 21:00
Alpine

La cualidad de Franco Colapinto que lo SEPARA del resto: "Lo que toca lo hace oro"

  • Ayer 19:00
MÃ¡s noticias

Más leído

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
200.000+ views

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría

  • 5 agosto
 ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez
150.000+ views

ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez

  • 26 julio
 Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
150.000+ views

Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados

  • 7 agosto
 F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
75.000+ views

F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde

  • 4 agosto
 El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
40.000+ views

El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans

  • 7 agosto
 Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli:
40.000+ views

Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"

  • 7 agosto

