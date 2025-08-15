close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Alonso, Hamilton, McLaren, Mercedes, 2007, generic

Aseguran que Fernando Alonso MENOSPRECIÓ a Lewis Hamilton

Aseguran que Fernando Alonso MENOSPRECIÓ a Lewis Hamilton

Alonso, Hamilton, McLaren, Mercedes, 2007, generic

Han confirmado el menosprecio de Fernando Alonso a Lewis Hamilton durante su etapa como compañeros de equipo en McLaren.

Jo Ramírez, ex mecánico mexicano, dijo lo siguiente sobre la pareja de campeones mundiales en una entrevista con ESPNMX: "Alonso nunca lo pensó que Hamilton resultó un fenómeno. Nunca.

"Alonso dijo: 'Hamilton va a ser mi compañero, un novato, perfecto, lo acepto con brazos abiertos'. Cuando empezaron a correr se dio cuenta que Hamilton era muy especial.

"Lo que me gusta mucho de McLaren y me gustaba, entonces, y me sigue gustando, que la cultura de ellos es no favorecer a ningún piloto", aseguró.

Relacionado: Aston Martin RESPONDE si podrán hacer campeón a Fernando Alonso

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

379 votos

Relacionado

Fórmula 1 Fernando Alonso Lewis Hamilton Aston Martin McLaren Lawrence Stroll

Últimas Noticias

Ferrari

BREAKING NEWS: ¡Lewis Hamilton manda CONTUNDENTE MENSAJE sobre su futuro!

  • 1 hour ago
Ferrari

Obligan a ESTRELLA de Ferrari a revivir un momento "estúpido"

  • hace 16 minutos
Mercedes

La decisión en Mercedes que ARRUINÓ a Kimi Antonelli: "Perdí la confianza"

  • hace 36 minutos
Ferrari

Schumacher: "No descarto que Lewis Hamilton abandone Ferrari a finales de 2025"

  • 1 hour ago
Mercedes

Kimi Antonelli CULPA a Pirelli por uno de sus choques: "Me costó"

  • 1 hour ago
Mercedes

Kimi Antonelli confirma EXCESO DE CONFIANZA: "Subestimé las pistas"

  • 1 hour ago
MÃ¡s noticias

Más leído

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
200.000+ views

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría

  • 5 agosto
 ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez
150.000+ views

ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez

  • 26 julio
 Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
150.000+ views

Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados

  • 7 agosto
 F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
75.000+ views

F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde

  • 4 agosto
 El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
40.000+ views

El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans

  • 7 agosto
 Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli:
40.000+ views

Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"

  • 7 agosto

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x