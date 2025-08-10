¿Y Antonelli? ¡Red Bull da permiso a Verstappen para MERCEDES!

George Russell está a punto de asegurar una prolongación de contrato, que no solo abarcaría la temporada 2026, sino que se extendería también hasta 2027, lo que significa problemas para Andrea Kimi Antonelli.

Esta renovación podría preparar el terreno para que Max Verstappen comparta equipo con Russell en Mercedes, mientras que Kimi Antonelli vería mermadas sus chances para el futuro.

Helmut Marko, asesor principal de Red Bull Racing, ha confirmado que Verstappen seguirá la próxima temporada con la compañía energética.

El piloto neerlandés entra en la pausa de verano con, al menos, el tercer puesto en la clasificación general, lo que le impide usar la tan comentada cláusula de salida. Mientras tanto, las miradas se proyectan hacia 2027, ya que Red Bull ha caído en posiciones respecto a McLaren, Ferrari y Mercedes. Un cuatro veces campeón del mundo como Verstappen sabe que para luchar por un quinto título necesita contar con el mejor monoplaza.

Por ello, el entorno de Verstappen ha iniciado conversaciones con el director de Mercedes, Toto Wolff, aunque sigue la incertidumbre sobre quién destacará el próximo año con la llegada de nuevas normativas técnicas.

'Verstappen, nuevo compañero de equipo de Russell en 2027'

Ahora que Verstappen se queda en Red Bull, resulta lógico que Mercedes quiera retener a Russell y a Antonelli para la próxima temporada, aunque Las Flechas Plateadas aún no han hecho una confirmación oficial.

Según informa Sky Sports News, se rumorea que Russell firmará un contrato de hasta dos años, extendiéndose hasta finales de 2027, mientras que el joven italiano tendría garantías únicamente para 2026.

Este escenario podría dar paso a que, a partir de 2027, Verstappen comparta equipo con Russell en Mercedes. Red Bull habría indicado que su estrella podría marcharse a partir de 2027, a pesar de tener contrato vigente hasta 2028.

Tanto Toto Wolff como Ola Källenius, CEO de Mercedes-Benz, han dejado entrever su interés: “El mejor piloto merece el mejor coche. Y esa es nuestra misión: ensamblar el paquete ideal. ¿No crees que el color plateado le quedaría fenomenal a Max?”

