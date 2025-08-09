Fernando Alonso destapó una pésima noticia para Aston Martin a pesar de venir del mejor fin de semana para el equipo en lo que llevamos de 2025.

Hablando tras la carrera en el Hungaroring, el bicampeón del mundo le compartió a los medios su inconformidad en medio de la euforia por el último resultado: "Es una sorpresa, sin duda. Una grata sorpresa. Lo bueno es que fuimos competitivos y rápidos.

"Lo preocupante es que no sabemos por qué. En cierto modo, necesitamos esta semana en la fábrica para analizar exactamente las diferencias entre Spa y Hungría, así como las diferencias en el coche, en la configuración y en los dispositivos aerodinámicos con los que competimos.

"Lo más importante para nosotros fue el alerón delantero, que es nuevo este fin de semana. Si ese alerón delantero nos da tanto rendimiento, es una muy buena noticia, pero creo que hay que entenderlo ahora mismo", señaló.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

