McLaren, en ALERTA por culpa de Fernando Alonso
McLaren reconoció que Fernando Alonso es culpable de que estén alerta ante la posibilidad de un problema mayor.
Zak Brown, jefe del equipo de Woking, habló en The Race sobre la rivalidad de sus pilotos actuales: "Si fuera como el primer año, diría: 'Este novato me ha dado mucha competencia'. Pero creo que ahora que son veteranos, da igual quién lleve más tiempo aquí, cuánto tiempo lleve.
"Creo que él [Norris] simplemente tiene la mentalidad de: 'Quiero ganar el campeonato y mi compañero de equipo es mi principal rival'. Así que no creo que sea más fácil ni más difícil para ninguno de los dos.
"Ambos huelen el campeonato, y solo uno puede ganarlo. Así que estoy seguro de que será difícil para el que no gane el campeonato, suponiendo que el otro lo gane. Pero no creo que la permanencia importe ahora.
"Estoy seguro de que Fernando pensaba: 'Tío, este Lewis acaba de llegar, es realmente irritante'. Pero él [Norris] no dice nada al respecto", opinó.
¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?
El Gran Premio de Hungría significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Aston Martin.
En el circuito de Hungaroring no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron cuatro autos de seguridad que derivaron en cinco abandonos de carrera.
Mercedes logró mantenerse en carrera, ya que Russell y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Red Bull en el Hungaroring. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con ninguno de sus dos pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon.
- 1. McLaren 559 puntos
- 2. Ferrari 260 puntos
- 3. Mercedes 236 puntos
- 4. Red Bull Racing 194 puntos
- 5. Williams 70 puntos
- 6. Aston Martin 52 puntos
- 6. Kick Sauber 51 puntos
- 7. Racing Bulls 45 puntos
- 9. Haas 35 puntos
- 10. Alpine 20 puntos
