close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Carlos Sainz, Williams, Australia, 2025

El IMPRESIONANTE gesto de Carlos Sainz que NADIE lo sabía

El IMPRESIONANTE gesto de Carlos Sainz que NADIE lo sabía

Carlos Sainz, Williams, Australia, 2025

Carlos Sainz tuvo un gesto espectacular que nadie lo conocía y que apenas salió a la luz.

Luke Browning, piloto rookie de la academia de Williams, le confesó a PitLaneMotor lo que hizo el corredor nacido en Madrid con él: "Carlos se me acercó y me dijo que le parecía que había hecho un buen trabajo, lo cual es un detalle de su parte.

"Y, por supuesto, te sientas y escuchas los informes sobre lo que está pasando. Es interesante escuchar a estos chicos hablar. Y sí, todos parecían contentos. Alex me ha ayudado cuando he hecho preguntas.

"Por ejemplo, sobre… No recuerdo qué era. Creo que era sobre el procedimiento, sobre cómo abordar las cosas. Y sí, es útil. Así que, sin duda, no es un ambiente de mucha presión para unos libres.

"Solo quieres completar el programa que te ha dado el equipo y hacerlo a un nivel que les satisfaga, y lo hemos logrado. Así que sí, espero tener más oportunidades para lograrlo", confesó.

Relacionado: Williams reconoce EL DAÑO que le hicieron a Carlos Sainz

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién ganará el título de constructores de la F1 2025?

81279 votos

Relacionado

Carlos Sainz Williams Alex El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams Luke Browning
Fernando Alonso revela una PÉSIMA NOTICIA a pesar del buen resultado en Hungría
Aston Martin

Fernando Alonso revela una PÉSIMA NOTICIA a pesar del buen resultado en Hungría

  • 2 hours ago
McLaren, en ALERTA por culpa de Fernando Alonso
McLaren

McLaren, en ALERTA por culpa de Fernando Alonso

  • 3 hours ago

Últimas Noticias

Alpine

Franco Colapinto SONRÍE: CEO de Alpine confirma la mejor noticia para su futuro

  • hace 7 minutos
Cadillac

REVELADOS: Los RIVALES de Checo Pérez por el asiento en Cadillac

  • 1 hour ago
Alpine

¿Peligra Franco Colapinto? Pierre Gasly revela llegada de FICHAJE para Alpine

  • 1 hour ago
Aston Martin

Fernando Alonso revela una PÉSIMA NOTICIA a pesar del buen resultado en Hungría

  • 2 hours ago

El IMPRESIONANTE gesto de Carlos Sainz que NADIE lo sabía

  • 3 hours ago
McLaren

McLaren, en ALERTA por culpa de Fernando Alonso

  • 3 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
200.000+ views

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría

  • 5 agosto
 ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez
150.000+ views

ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez

  • 26 julio
 Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
75.000+ views

Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados

  • 7 agosto
 F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
75.000+ views

F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde

  • 4 agosto
 Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México
30.000+ views

Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México

  • 6 agosto
 El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
30.000+ views

El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans

  • 7 agosto

Artículos relacionados

MÃ¡s noticias

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x