El IMPRESIONANTE gesto de Carlos Sainz que NADIE lo sabía

Carlos Sainz tuvo un gesto espectacular que nadie lo conocía y que apenas salió a la luz.

Luke Browning, piloto rookie de la academia de Williams, le confesó a PitLaneMotor lo que hizo el corredor nacido en Madrid con él: "Carlos se me acercó y me dijo que le parecía que había hecho un buen trabajo, lo cual es un detalle de su parte.

"Y, por supuesto, te sientas y escuchas los informes sobre lo que está pasando. Es interesante escuchar a estos chicos hablar. Y sí, todos parecían contentos. Alex me ha ayudado cuando he hecho preguntas.

"Por ejemplo, sobre… No recuerdo qué era. Creo que era sobre el procedimiento, sobre cómo abordar las cosas. Y sí, es útil. Así que, sin duda, no es un ambiente de mucha presión para unos libres.

"Solo quieres completar el programa que te ha dado el equipo y hacerlo a un nivel que les satisfaga, y lo hemos logrado. Así que sí, espero tener más oportunidades para lograrlo", confesó.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

