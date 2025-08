¿Kimi? ¿Andrea? ¿Antonelli? ¿Cómo saber cuándo Toto Wolff está enojado?

Toto Wolff no es de los que rompe una mesa cuando se enfada con alguno de sus pilotos de Fórmula 1.

El jefe de Mercedes prefiere, en cambio, interpretar las emociones de cada uno con un método muy particular, especialmente cuando se trata del piloto austriaco.

La temporada de novato de Kimi Antonelli en la F1 ha estado llena de altibajos sorprendentes. A sus 18 años, se enfrenta al reto del W16, pasando por momentos deslumbrantes y otros bastante comprometidos.

Desde que conquistó su primer podio en el Gran Premio de Canadá, no ha logrado volver. Además, en el Red Bull Ring protagonizó un incidente al chocar en la primera vuelta con el cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen.

En una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera, Antonelli contó el curioso apodo que Toto Wolff le asigna dependiendo de su rendimiento.

Según él, “cuando rindo bien, me llama Kimi; cuando me va menos bien, Andrea; y si me equivoco, me dice Antonelli”. Esta anécdota le da a los fanáticos el juego perfecto para seguir a Wolff durante las transmisiones.

A pesar de los inconvenientes, Antonelli se mostró muy agradecido con el directivo de Mercedes, al que considera un mentor fundamental en su carrera.

“Conocí a Toto en 2018, cuando me invitó a unirme a la Academia. Crecí a su lado y, con el tiempo, tuve la oportunidad de conocerlo también fuera de la pista. Me siento afortunado de tener un guía en mi carrera, al igual que contar con tantas personas importantes en el equipo que me han ayudado”, afirmó.

Toto Wolff ha impulsado a Kimi Antonelli en su ascenso en las categorías menores

Wolff defiende a Antonelli

A pesar del accidente de alto perfil protagonizado por Antonelli en el reciente Gran Premio de Austria, Wolff defendió a su piloto, calificando el error como parte del proceso de aprendizaje que conlleva una temporada de novato.

“Estos errores suceden”, comentó el directivo tras la carrera. “Entró rápidamente al garaje y le dije: ‘Esto no estuvo nada bien’, algo que él ya sospechaba".

"Según explicó, los neumáticos se bloquearon y necesitamos analizar la situación. Es lamentable que Max haya resultado involucrado, pero estos incidentes pueden ocurrir tanto a los mejores como a los menos experimentados. Así es la Fórmula 1.”

