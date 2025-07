El LAPIDARIO juicio sobre Hamilton en Ferrari

Los medios italianos de Fórmula 1 han analizado la actuación de Lewis Hamilton en Silverstone, tras ver cómo la estrella de Ferrari se quedó sin lograr su primer podio junto a la Scuderia.

Hamilton había estado en el podio en cada Gran Premio celebrado en Silverstone desde 2014, pero el pasado fin de semana fue superado y terminó en tercer puesto a manos de Nico Hulkenberg de Sauber, lo que puso fin de manera abrupta a su impresionante racha de dominio en este circuito.

El resultado fue, sin duda, una gran decepción para Hamilton, quien incluso parecía destinado a encabezar la parrilla de salida el sábado. A pesar del ritmo mejorado de Ferrari, el británico no logró convertir esa ventaja en un lugar en el podio.

A raíz de su rendimiento, la prestigiosa publicación italiana La Gazzetta dello Sport posicionó al campeón entre los mejores en Silverstone, elogiando a Hamilton por su espíritu combativo.

El informe destacó una transformación notable en Hamilton en comparación con carreras anteriores, aunque subrayó que, pese a su innegable entrega, no fue suficiente para asegurarse un lugar en el podio. Según el análisis: "En Silverstone se transforma. Con un Ferrari que aún no es perfecto, lucha como un león, pero se queda a los pies del podio. No basta, aunque el espíritu no faltó".

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Ferrari no alcanza las expectativas en Silverstone

Ferrari tuvo dificultades en condiciones húmedas en Silverstone

Hamilton lamentó lo complicado que resultó manejar el coche durante el Gran Premio de Gran Bretaña, mientras que su compañero de equipo, Charles Leclerc, también se vio afectado por las condiciones del temperamental SF-25.

Leclerc calificó la carrera del domingo como una de las más difíciles de su trayectoria. Al final de la vuelta de formación, optó por cambiar a neumáticos slick; sin embargo, en condiciones tan resbaladizas, no pudo avanzar lo suficiente.

El piloto de 27 años solo logró alcanzar la posición P14 tras un error en Maggotts/Becketts, lo que le costó posiciones valiosas. El monegasco explicó que la configuración extrema del coche complicaba enormemente su manejo.

La Gazzetta describió este Gran Premio británico como "un fin de semana para olvidar" y situó a Leclerc por debajo de Hamilton. La victoria del siete veces campeón del mundo sobre su compañero fue, quizá, el único aspecto positivo en una jornada que puso fin a su racha milagrosa en el podio.

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!