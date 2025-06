El mensaje de Colapinto que va a ENFURECER a Gasly

Franco Colapinto dejó un mensaje que podría no caerle muy bien a Pierre Gasly tras las prácticas para el GP de Austria.

En declaraciones a ESPN, el corredor argentino comentó esto: "No fue muy bien, no me sentí muy cómodo en general en curva rápida más que nada que es un poco mi fuerte, no estuve muy cómodo con el auto con un balance muy diferente de una curva a otra, así que hay que trabajar para volver un poco más fuerte mañana.

"En high fuel, con mucho gas, fuimos rápidos y más que Pierre Gasly en las dos sesiones, así que hay que de vuelta entender el porqué de eso como en Canadá y volver mejor mañana.

"Mejoraron el resto, me está costando, en general, esas curvas un poco más rápidas que tienes que meter freno, volante y tener confianza en el auto y no la estoy teniendo.

"Así que nada, hay que trabajar, pero creo que en general hay un par de cosas para aprender, sólo que no tenemos muchas opciones en lo que vimos al principio del día de hoy. Después del FP1, que no hay muchas opciones para ir en la dirección que quería ir, pero bueno, hay que buscar otra cosa", señaló.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

