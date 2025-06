Aseguran que Ferrari está ARRUINADO sin Carlos Sainz

Han asegurado que Carlos Sainz es uno de los culpables por lo que Ferrari está pasando por una durísima crisis en la temporada 2025.

De acuerdo a lo opinado en el último podcast de The Race, el corredor nacido en Madrid ha sido una pérdida muy grande para los italianos: “Creo que lo que Ferrari perdió fue un referente de consistencia: sabía dónde estaban Charles y Carlos. Carlos es técnicamente brillante y comprende muchísimo. Williams está aprovechando eso.

"Y todavía vuelvo a esto, ya sabes, la gran historia de cuando Ferrari estaba luchando al principio de la era del efecto suelo, que en un GP de España muy, muy difícil, hicieron una prueba de neumáticos Pirelli un par de días después, en la que estaba Carlos y simplemente sugirió, vamos a correr este auto con una configuración ligeramente diferente. Así que no se modificó, no cambiaron la configuración durante la prueba porque no estaría permitido, pero la ejecución fue ligeramente diferente.

"Esto no es lo que indica la computadora, esto no es lo que indican todos los datos; aquí es donde debería ejecutarse, porque donde debería ejecutarse es más rápido, pero ejecutarlo como quiero, que en teoría es más lento, pero me da más confianza, y veremos qué mejoras tuvo.

"Y simplemente abrió una nueva dirección y un rendimiento inspirador. Así que creo que al perder a Carlos, que conoce el coche, entiende las características, entiende las direcciones de desarrollo y todo, perdieron esa referencia, lo que potencialmente ha frenado el progreso esta temporada", contaron.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

