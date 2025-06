Carlos Sainz ha confesado cuándo piensa irse de Williams tras un comienzo complicado en la temporada 2025 de la Fórmula 1.

El corredor nacido en Madrid dijo lo siguiente en palabras publicadas por el sitio web del equipo sobre su futuro: “Miras a Charles, o a George, o a Max, o a Lando... incluso tú puedes ver el progreso de Oscar en tres temporadas, ¿sabes?

"Creo firmemente que para alcanzar tu máximo nivel en la Fórmula 1, necesitas estar en un equipo durante cuatro o cinco años. Necesitas que la gente entienda tu forma de trabajar, necesitas ese vínculo con cada ingeniero, necesitas que el equipo te respalde y te brinde estabilidad a largo plazo.

“Si este proyecto sigue en la dirección en la que va, no miento cuando digo que este es el lugar donde quiero estar a largo plazo. Tenemos una prueba importante el año que viene. Pero ya estoy hablando con el equipo de JV y el personal directivo, y me gusta lo que veo. Me gusta la tendencia que estamos siguiendo.

“Hay una buena onda en torno a Williams, en torno a su gerencia, en torno a los objetivos, y creo que James y todo su equipo están logrando que todos estén en la misma página”, aseguró.

Relacionado: Atención Carlos Sainz: ¡Williams hace OFICIAL un NUEVO contrato!

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

Mira toda la acción del GP de Austria en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!