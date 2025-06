Colapinto señala al culpable de su CRISIS con Alpine

Franco Colapinto señaló al principal culpable de la crisis de resultados que está viviendo con Alpine.

El corredor argentino dijo lo siguiente a los medios de comunicación tras terminar los entrenamientos libres de este viernes: “Hoy no fue el día de entrenamientos más fácil y, en general, tuve muchos problemas en las curvas lentas.

"El coche no se siente tan conectado como nos gustaría, y todavía me cuesta encontrar el equilibrio. Cuando intento ir al límite, el coche no aguanta ni me da confianza.

"Pero para eso está el viernes y para aprender qué cambios hacer para mejorar las sensaciones con el coche La tanda larga con mucho combustible fue mucho más positiva y el coche se comportó mucho mejor.

"Así que debemos entender por qué y traducirlo también a bajo consumo.Creo que hay potencial suficiente para hacer un buen trabajo mañana y alinearlo todo. Con los cambios que hicimos, dimos la vuelta al fin de semana en España de un día para otro, así que sin duda hay margen de mejora", apuntó.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

