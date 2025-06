BOMBAZO: Fernando Alonso confirma su plan de RETIRO de la F1

Fernando Alonso, bicampeón de Fórmula 1, ha anunciado que se retirará, tras vivir el peor comienzo de temporada en toda su carrera. La noticia llega en un momento complicado para el piloto español, cuya trayectoria siempre ha estado marcada por la pasión y la competitividad.

Sobre su posible retiro, Alonso afirmó lo siguiente a la prensa durante el fin de semana pasado: “Tienes que sentir el momento, y yo aún no lo siento. Cuando salto al coche y me coloco en la parrilla, me llena de felicidad y motivación, lo que se traduce en un buen rendimiento.

"Al final, el cronómetro también me indicará cuándo debo parar, ya sea por una condición física adversa o por molestias derivadas de algunas carreras complicadas. Por ahora, me siento en forma.

"Cuando termino la carrera, aunque los resultados no sean los ideales, la motivación para superar un mal resultado y lograr una mejor actuación me impulsa a seguir adelante. Todos estos factores están muy presentes, aunque no garantizan que mi situación se mantenga indefinidamente", comentó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asu

