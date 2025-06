El IMPORTANTE mensaje de Alonso sobre su RETIRO de la F1

Fernando Alonso afirma que el rendimiento competitivo del monoplaza de Aston Martin en 2026 será un elemento importante para decidir la renovación de su contrato, aunque no será el único factor.

El piloto, citado por Sky Sports, comenta: "El rendimiento del coche en 2026 es esencial, aunque no decisivo. Cada temporada comienzo con una actitud diferente. Evalúo mi rendimiento, mi competitividad y mi motivación para seguir en forma, junto con mi situación personal y familiar.

"Todos esos elementos son determinantes en las decisiones importantes de la vida. Uno debe saber sentir cuándo es el momento de frenar, y aún no percibo ese impulso.

"Al subir al coche y pisar la parrilla, me invade una energía inmensa y el deseo de dar lo mejor de mí. Eventualmente, el cronómetro me indicará si ha llegado el momento de detenerme, ya sea por molestias físicas o por descensos en mi rendimiento.

"Terminar una carrera el domingo me llena de energía para afrontar la siguiente, incluso si los resultados no son los ideales en el momento. Todo marcha bien, pero no hay garantías de que ese sentimiento perdure siempre", comentó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

