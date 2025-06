CONFIRMADO: Argentina tendrá F1 gracias a Colapinto

La Fórmula 1 estaría cerca de regresar a Argentina en este mismo 2025 gracias a Franco Colapinto.

De acuerdo con información dicha en Carburando, el corredor argentino podría tener una aparición en su país en las próximas semanas: "Tengo algo más que no sé si decirlo, pero lo voy a decir, puede ser en septiembre o puede ser en noviembre.

"El TC2000 puede ser en septiembre o en noviembre. Estaba la idea de hacerlo 200 kilómetros de Buenos Aires en el callejero, lo cual me parece un delirio, no debería ser ahí, debería ser en un circuito convencional, porque imagínate darle a un invitado tu auto en un circuito callejero, me parece que no va.

"Y la posibilidad de hacerlo en noviembre, que son las dos alternativas que se barajan, es porque ese mismo fin de semana de noviembre se corre el gran premio de Brasil de Fórmula 1, o el anterior o el posterior.

"Y se está haciendo alguna movida para que venga Colapinto a hacer un show, un road show con un auto de Fórmula 1. A Buenos Aires, antes de ir a Brasil", revelaron.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

