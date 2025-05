ÚLTIMA HORA: Franco Colapinto se ESTRELLA en Imola (VIDEO)

Franco Colapinto estrelló su auto en la clasificación del Gran Premio de Emilia-Romagna de la Fórmula 1.

El corredor argentino perdió el control de su auto entre la curva dos y tres del circuito, chocando de frente contra el muro y destruyendo por completo el alerón de su monoplaza.

Esto sucedió en los minutos finales de la Q1, por lo que la sesión ya no pudo ser reanudada. Curiosamente, el tiempo que había hecho Franco le fue suficiente para poder pasar a la Q2.

Evidentemente, el corredor argentino no podrá participar porque no auto no estará listo y seguramente arrancará desde la posición 15º la carrera del domingo, a menos de que reciba alguna penalización por cambio de piezas.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

