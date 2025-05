Destapan PROBLEMAS DE SALUD para estrella de Mercedes

El piloto de Mercedes y Fórmula 1, George Russell, reveló que tuvo que perderse la fiesta posterior al Gran Premio de Miami organizada por Oscar Piastri, tras un intercambio lleno de humor entre ambos.

Russell y Piastri subieron al podio en Miami, donde la estrella de McLaren consiguió su cuarta victoria en la temporada, mientras que el piloto de Mercedes completó el podio en el tercer puesto: sin embargo, tras la carrera, Russell confesó a la prensa que en las últimas diez vueltas sufrió unos intensos calambres estomacales, lo que le dificultó mantenerse en pie durante las entrevistas posteriores.

Durante la entrevista de Piastri con Viaplay, Russell se hizo notar al irrumpir en escena y, en tono de broma, dijo que quería asistir a la fiesta del australiano tras su victoria.

Cuando Piastri le preguntó a dónde se dirigían esa noche, el británico replicó: "Me siento fatal ahora, así que me voy a la cama... no me acompañes". A lo que el piloto de McLaren, conocido por su estilo franco, contestó: "Bueno, te dejo con eso".

El malestar de Russell fue tan intenso que el finalista del tercer puesto se vio obligado a faltar a la conferencia de prensa posterior a la carrera, donde habitualmente asisten los tres ganadores del podio. Además, el piloto británico se vio envuelto en una protesta tras el Gran Premio, iniciada por Red Bull, que lo acusó de no haber reducido la velocidad bajo bandera amarilla.

Los comisarios desestimaron la reclamación al constatar que Russell había levantado el acelerador, una reacción que consideraron adecuada y conforme a las normas.

Relacionado: Kimi Antonelli recibe mensaje CLAVE para su futuro en F1

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Miami?

El Gran Premio de Miami entregó una carrera dominadora de McLaren donde Oscar Piastri se hizo del liderato del campeonato entre ellos mismos.

Lando Norris perdió más distancia en el liderato del Campeonato de Pilotos de la F1 después de sumar una segunda posición en Miami y ver a su compañer de equipo ganar por tercera vez consecutiva y quinta en el año.

Antonelli, el mejor novato con diferencia, en esta ocasión logró mantener su posición promedio de sexto lugar, dentro de los puntos.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso terminó fuera de los puntos y Carlos Sainz logró puntuar, pero fue superado de nuevo por Alexander Albon.

En lo que significó la cuarta carrera de Lewis Hamilton con Ferrari, hay sensaciones muy encontradas, ya que sigue costándole mucho y no está ni cerca de Leclerc en el campeonato.

Mira toda la acción del GP de Emilia-Romagna en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado