Colapinto tendrá que sobreponerse a INCÓMODA situación dentro de Alpine

Ralf Schumacher muestra sus dudas sobre la posición de Jack Doohan en Alpine.

En un reciente podcast para Sky Sports, el ex piloto de Fórmula 1 comentó que la incorporación del joven australiano se debe principalmente a un patrocinio de diez millones de euros.

Jack Doohan lleva sintiendo la presión desde su debut, y la situación se ha complicado aún más con la llegada de Franco Colapinto como piloto de pruebas y reserva.

Colapinto, quien causó sensación el año pasado con Williams, fue reclutado por Flavio Briatore para Alpine, siendo considerado un posible sustituto del australiano. Aunque muchos especialistas pronosticaban un corto tiempo en el equipo para Doohan, éste ha logrado mantenerse, en gran parte gracias al notable respaldo financiero.

Schumacher no queda impresionado

"Yo no quiero ser tan severo como el Dr. Marko al decir que es un piloto de tercera", destacó Schumacher, aludiendo a las fuertes críticas del asesor de Red Bull, Helmut Marko.

"No lo considero un piloto de categoría C; es muy bueno, aunque a mi juicio aún no está al nivel de la Fórmula 1." A pesar del apoyo del director del equipo, Oliver Oakes, quien reconoce que Doohan necesita tiempo para madurar, el ex piloto se mantiene crítico. "Es cierto que aún es temprano, y Doohan comparte pista con Gasly, un compañero con mucha experiencia y arraigado en el escudería".

"Por eso, aunque pueda parecer una opinión dura e injusta, creo que, comparado con otros novatos, no tiene chances de pelear por el título. Digo esto, pero no creo que sea despedido en el corto plazo."

El futuro del joven piloto se ve respaldado por el sólido patrocinio que maneja. "Me han comentado que Doohan cuenta con un patrocinador cuyo valor ronda los diez millones de euros", reveló Schumacher.

"Eso implica que Colapinto también debe tener un respaldo considerable. Por ello, me imagino que Doohan mantendrá su puesto por ahora, aunque Flavio siempre tiene capacidad de sorprender."

