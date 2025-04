FIA toma OTRA decisión polémica gracias a Verstappen y Lawson

Max Verstappen no fue el único piloto sancionado durante el Gran Premio de Arabia Saudita de Fórmula 1. Su excompañero de equipo, Liam Lawson, también se vio afectado por una decisión polémica de los comisarios. Recientes imágenes a bordo y un comunicado de la FIA han aclarado cómo se justificó la penalización.

Lawson clasificó duodécimo en el circuito Jeddah Corniche, aunque en la salida perdió una posición frente a Fernando Alonso.

Durante la carrera, en las curvas 4 y 5, tuvo que esquivar el choque entre Pierre Gasly y Yuki Tsunoda, lo que lo obligó a salirse momentáneamente de la pista. Además, el barro acumulado en sus neumáticos le costó otra posición, cediéndosela a su compañero de Racing Bulls, Isack Hadjar.

"No tuve una buena salida", comentó Lawson a los medios, lamentando haberse visto en una situación complicada desde el inicio.

Los comisarios explican la penalización de 10 segundos

Hadjar finalizó la carrera en décimo lugar, sumando un punto valioso, mientras que Lawson, quien inicialmente se mostraba en undécimo en la transmisión, fue retrocedido a la duodécima posición tras recibir una penalización de diez segundos.

Esta sanción se impuso por una maniobra de adelantamiento irregular sobre Jack Doohan a mitad de la carrera.

Durante el encuentro, no se mostró una repetición clara del incidente entre Lawson y Doohan. Sin embargo, las imágenes a bordo que salieron después ofrecieron una visión más completa.

Doohan, que había parado en boxes durante el periodo de safety car, se vio superado por Lawson, que, aprovechando su ventaja en el desgaste de los neumáticos, se lanzó con potencia en el tramo final.

A pesar de salir ligeramente de las líneas blancas, Lawson reingresó a la pista sin salirse de la chicana, hecho que dividió la opinión de los comisarios.

La FIA impuso al piloto una penalización de 10 segundos. El comunicado oficial explicaba: "Aunque completó la maniobra de adelantamiento antes de la primera curva, tomó la curva a una velocidad excesiva, de modo que no pudo transitar sin abandonar la pista. Esto significa que no adelantó de forma limpia al vehículo 7 [Doohan] y, por ello, obtuvo una ventaja que no compensó."

En las redes sociales, los aficionados expresaron su desconcierto, calificando la sanción de una de las más controvertidas y difíciles de comprender.

