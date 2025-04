Carlos Sainz RECONOCE su peor error con Williams en F1

Carlos Sainz reconoció su peor error con Williams en el difícil comienzo que ha tenido en el equipo.

En palabras recogidas por PlanetF1, el corredor nacido en Madrid dijo lo siguiente sobre los problemas que se le han presentado en su nueva escudería: "Parecía que me enfrentaba a coches con los que quizá no debería haber luchado, pero hacía mucho tiempo que no luchaba contra ellos y me sentía lo suficientemente cómodo como para hacerlo.

"En retrospectiva, sin duda habría aflojado un poco la presión y me habría centrado en sumar puntos, algo que en la zona media de la parrilla es un sacrificio que quizá deba recordarme.

"Quizás olvidé que al final Baréin es bastante fácil de adelantar, así que tarde o temprano, estos coches me iban a adelantar. Si no era por la pista, era por la estrategia.

"Así que probablemente debería haber... Este es mi error. Centrarme más en sumar los pocos puntos que había disponibles en ese momento, y sí, recordarme que ese es el objetivo ahora mismo. Y sí, quizá tenga más tiempo para luchar contra los demás en otras ocasiones", señaló.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

