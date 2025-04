¡Exigen a la FIA que sancione a Helmut Marko!

Jaime Alguersuari, ex piloto del programa de Red Bull, pide a la FIA que sancione a Helmut Marko por sus declaraciones ofensivas.

Entre otras, calificó las lágrimas del joven piloto Isack Hadjar durante el Gran Premio de Australia como "vergonzosas", y sus comentarios anteriores sobre Sergio Pérez han generado gran controversia.

En entrevista con talkSPORT, Alguersuari recordó la enorme presión ejercida por Marko a lo largo de su carrera.

Rememoró cómo, en 2008, durante la temporada de Fórmula 3 y a escasos instantes de la carrera decisiva, recibió una llamada intimidante en la que se le advirtió: "Si no ganas el campeonato, ya no formarás parte del programa".

Relacionado: CONFIRMADO: Aston Martin está ARRUINANDO a Fernando Alonso

Ejemplo a seguir

El ex piloto sostiene que comentarios de este tipo no deben quedar sin respuesta. "Creo que la FIA debería sancionar ciertas declaraciones, porque si bien es fundamental mantener el rigor y la disciplina, no se puede faltar al respeto a culturas, religiones o incluso a naciones enteras", afirmó.

Con estas palabras, se refiere a los comentarios de Marko en 2023, en los que vinculó el origen de Pérez con una supuesta falta de concentración del mexicano. Alguersuari se alinea con Lewis Hamilton, quien en su momento calificó esos comentarios de "inaceptables" y pidió un entorno más inclusivo en el deporte.

A pesar de las fuertes críticas y de su llamado a tomar medidas, Alguersuari duda que Marko modifique su comportamiento. "No creo que Helmut haya cambiado, ni que lo haga en el futuro", concluyó el ex piloto.

La incógnita es si la FIA intervendrá y logrará poner un alto a las reiteradas declaraciones polémicas de Marko. "En el fútbol y en muchos otros deportes se sanciona de forma similar, y eso también debería aplicarse en la Fórmula 1. Es fundamental para mejorar la imagen de la categoría. La F1 debe ser un deporte transparente, donde todos podamos crecer como personas, manteniendo el respeto, la integridad y el equilibrio adecuado", finalizó.

¡Mira toda la acción del GP de Japón en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!