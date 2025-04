Hamilton revela la rutina de salud que realiza TODOS los días

Lewis Hamilton ha compartido detalles sobre su rutina diaria, incluyendo el ritual de salud que practica cada mañana.

En una entrevista reciente con W Magazine China, se mostró abierto al hablar de algunos de los momentos más difíciles de su carrera y ofreció consejos para quienes atraviesan problemas de salud mental.

El siete veces campeón mundial también desveló un vistazo a su vida cotidiana, explicando que su rutina de la mañana no solo mantiene su forma física, sino que también cuida de su bienestar mental.

Hamilton comentó: "No siempre consigo meditar. Lo intento, pero diría que no es algo de todos los días; sin embargo, me estiro cada mañana, hago yoga y disfruto de la ciudad mientras recibo la luz del sol y admira el paisaje."

El enfoque de Hamilton en el bienestar mental

En la misma entrevista, el piloto relató cómo, tras perder el campeonato en el Gran Premio de China en 2007, se encerró en su hotel durante tres días, ya que en ese momento no estaba preparado para enfrentar las intensas emociones de la derrota.

Más tarde explicó lo que aprendió de esa experiencia y animó a quienes atraviesan momentos difíciles, destacando la importancia de confiar en uno mismo.

Aunque Hamilton se mostraba optimista al comenzar la temporada 2025 con su nuevo equipo, Ferrari, la campaña de la Scuderia ha tenido un arranque decepcionante tanto en ritmo como en resultados.

El piloto de 40 años fue descalificado en el Gran Premio de China y se sitúa en la novena posición de la clasificación, a 35 puntos del líder del campeonato, Lando Norris.

Hamilton, sin embargo, puede encontrar consuelo en su victoria en la carrera sprint de Shanghái, donde logró distanciar a Oscar Piastri de McLaren y a su antiguo rival Max Verstappen para alzarse con el triunfo.

