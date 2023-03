Ángel Armando Castellanos

Miércoles 29 Marzo 2023 08:45

Lewis Hamilton ha estado con el equipo Mercedes desde 2013, lo que lo convierte en el segundo equipo en el que el siete veces campeón del mundo ha estado activo.

Antes de eso, condujo para McLaren, hoy en día uno de los equipos más débiles. Eso era diferente en ese momento y Hamilton revela que lo consideraban loco por su cambio.

En 2007, McLaren le dio al piloto británico la oportunidad perfecta para demostrar sus habilidades en la Fórmula 1 a una edad temprana. Como novato se le permitió sentarse al lado de Fernando Alonso, el hombre que acaba de ganar dos Campeonatos Mundiales seguidos.

Ese fue un año especial, en el que ambos caballeros se perdieron el título debido a las disputas una y otra vez. Un año más tarde fue un éxito para Hamilton, cuando consiguió el título en el último momento en 2008 frente a Felipe Massa.

Luego permaneció activo en el equipo durante varios años relativamente exitosos, antes de anunciar repentinamente su marcha a Mercedes. Una decisión que fue cuestionada por mucha gente en ese momento.

"¿Sentí el riesgo? ¡Por supuesto! Cuando tomas decisiones, hay un cambio y, por lo tanto, un riesgo.

"Sin embargo, no me sentiría vivo si no me arriesgara y me desafiara constantemente. Era el camino inevitable que tenía que tomar y me sentía bien", aseguró a la web de Mercedes.

Recuerdo un momento cuando miré las montañas en Navidad y pensé: '¡Ojalá haya tomado la decisión correcta! Lewis Hamilton

Muchos comentarios

Hamilton dice que tenía un buen presentimiento sobre el equipo que estaba conduciendo en algún lugar del medio campo en ese momento.

"Estaba emocionado por los planes que escuché sobre ampliar el equipo e ir con todo para ser campeones. Eso es lo que me trajo a este gran equipo.

"Mucha gente me dijo que estaba mal. Sin embargo, sabía que me arrepentiría de no haberlo hecho", agregó.