ÚLTIMA HORA: Revelan que Sainz estuvo A PUNTO de traicionar a Williams

Han sacado a la luz que Carlos Sainz estuvo a punto de traicionar a Williams y fichar por otro equipo para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Drive to Survive de Netflix ha revelado el drama detrás de escena que rodeó las negociaciones del contrato de Carlos Sainz el verano pasado.

Al reflexionar sobre la pérdida de su asiento en Ferrari ante Lewis Hamilton, el español admitió que estaba decidido a conseguir el mejor acuerdo para su futuro: “La verdad es que no me lo esperaba. Me deja amargado. Voy a negociar y conseguir un buen trato”.

James Vowles, jefe de equipo en Williams, convencido de que Sainz firmaría, le dijo al manager de Sainz, Carlos Oñoro, que el acuerdo beneficiaría a ambas partes.

“Estoy realmente seguro de que este es un buen contrato y un buen lugar. Sé que me voy a volver más fuerte en las próximas carreras, soy una persona muy honorable. ¿Quieres una relación? Yo quiero una relación. Hagamos un papel que lo cubra”.

Por otro lado, Zak Brown, de McLaren, también estaba al tanto de las negociaciones y le dijo a Lando Norris que había pillado a Oñoro y Vowles desayunando juntos.

Norris reveló que Sainz estaba dividido entre Williams a corto plazo y Audi (Sauber) a largo plazo: “Ayer hablé con Carlos. A corto plazo, Williams, pero a largo plazo, Audi”.

Confiado en que el acuerdo se concretaría en su hotel, Vowles incluso tomó champán helado mientras esperaba a que Sainz llegara. Sin embargo, el español nunca apareció.

Cuando se le preguntó por qué, Sainz reveló que Flavio Briatore había intervenido. “Flavio me llamó". Oñoro informó más tarde a Vowles que el nacido en Madrid todavía estaba evaluando sus opciones: “Carlos tiene dudas. Creo que está evaluando a todos los equipos que tiene disponibles”.

Mientras tanto, Christian Horner de Red Bull tenía sus propios pensamientos sobre la situación, advirtiendo que Briatore no le daría a Sainz el mejor trato: “Flavio se lo ** al 100 por ciento, y es caro, lo cual Flavio odiará”.

Semanas después, tras sopesar sus opciones, Sainz finalmente firmó con Williams a finales de julio. Al reunirse con Vowles en la sala de conferencias de un hotel, el director del equipo felicitó a su nuevo piloto: "Felicidades."

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

