¡Destapan encuentro CARA A CARA entre Hamilton y Sainz!

Los micrófonos de Netflix captaron un incómodo encuentro entre Carlos Sainz y Lewis Hamilton la temporada pasada.

En redes sociales ya trascendió el contenido de la charla entre el corredor nacido en Madrid y el siete veces campeón del mundo: "¿Por qué no hablas con Toto?", preguntó Hamilton. "Aún no he hablado con él. Me da la impresión de que, si estuviera realmente interesado, ya me habría llamado.

"¿Crees que Mercedes volverá a ganar o crees que está perdiendo fuerza?", replicó Sainz. Hamilton respondió: "No, eso no lo creo", dejando entrever que se inclinaba por la segunda opción.

La nueva temporada de Drive to Survive se estrenará en Netflix el 7 de marzo. Sin embargo, varios periodistas y figuras reconocidas ya han tenido acceso a la serie. En redes sociales se han filtrado detalles sobre qué momentos se incluyeron y cuáles no, y también se han destacado diálogos interesantes captados en el paddock, como la charla entre Sainz y Hamilton.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

