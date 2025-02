IMPORTANTES novedades de Colapinto con Alpine

Se ha revelado nueva información en el futuro de Franco Colapinto con Alpine que en este caso es el nuevo uniforme del equipo.

Alpine ha mostrado la que será la nueva vestimenta de los pilotos para la siguiente temporada. Si bien el lanzamiento oficial será el martes en el O2 Arena de Londres, se han filtrado algunos detalles.

Alpine presentó los nuevos uniformes de sus pilotos, entre ellos Franco Colapinto, para la temporada 2025 con un diseño de torso completamente rosado, mientras que las mangas y los pantalones serán negros.

Además, debajo del cinturón aparecerán las siglas de los pilotos junto a sus números identificatorios y Colapinto tendrá las siglas "FC43" en su traje.

Franco busca seguir demostrando su talento para mantenerse en Alpine y la próxima sesión de pruebas se realizará el 2 y 3 de marzo en Bahréin. Además, continúa su preparación alternando entre simulador y pista.

Su gran oportunidad será en los test de pretemporada en Baréin, del 26 al 28 de febrero, donde finalmente podrá probar el modelo 2025 junto a Jack Doohan, en una evaluación clave para su futuro en la escudería.

