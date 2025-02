F1 Hoy: Alonso habla sobre su retiro; Sainz rompe el silencio sobre Ferrari

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 3 de febrero de 2025 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso ha dejado claro que no será algo sencillo para él dejar de pilotar o ceder ante el retiro. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz padre ha revelado que fue el propio Lewis Hamilton quien se acercó a Ferrari, y no al revés. Sin embargo, el ex piloto de Fórmula 1 no guarda rencor contra el gigante italiano. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso dará la bienvenida al gran diseñador Adrian Newey a Aston Martin la próxima temporada, pero tampoco alza las campanas al vuelo. ::: LEER MÁS

Johnny Herbert tiene claro que la presencia de Franco Colapinto es una sentencia de salida para Jack Doohan. ::: LEER MÁS

