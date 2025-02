La realidad que ORILLÓ a Sainz a abandonar Ferrari

Carlos Sainz padre ha revelado que fue el propio Lewis Hamilton quien se acercó a Ferrari, y no al revés. Sin embargo, el ex piloto de Fórmula 1 no guarda rencor contra el gigante italiano.

Mientras Carlos Sainz junior aspiraba a una ampliación de contrato con el equipo Ferrari, a principios de 2024 llegó de repente la noticia de que el español tendría que abandonar la superpotencia a finales de año.

El equipo de Maranello tuvo la oportunidad de fichar a Lewis Hamilton y por ello decidió romper con el español de treinta años.

La noticia golpeó duramente a Sainz, y el hecho de que hubiera tenido un rendimiento excelente durante la temporada pasada no facilitó su eventual salida. Sin embargo, no hay resentimiento dentro de la familia Sainz.

'Hamilton se acercó a Ferrari'

"No lo describiría como un mal comportamiento de Ferrari", dijo Carlos Sainz padre al podcast El Cafelito.

"Se crearon las condiciones para una tormenta perfecta. Ferrari estaba contento con Carlos, pero la oportunidad se creó porque Hamilton creó esas condiciones él mismo", mencionó.

"Se acercó a Ferrari y luego se crearon las condiciones. Tal vez ese proceso podría haber sido un poco más transparente", Pero luego se filtró y Ferrari no lo quiso así", agregó.

Que fuese Hamilton el que se acercara a Ferrari y no al revés sería un hecho novedoso. En aquel momento, los medios informaron que fue el jefe del equipo, Fred Vasseur, quien, entre bastidores, hizo todo lo posible para ofrecerle un contrato a Hamilton.

La despedida fue respetuosa, sin embargo, según Sainz padre: "Le hicieron a Carlos Sainz hijo un gesto fantástico, algo que nunca le habían hecho a un piloto en su historia. Le regalaron un coche y me invitaron a la pista desde Fiorano a conducir un coche de Fórmula 1", finalizó.

