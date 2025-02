La GRAN VENTAJA de Colapinto sobre Doohan

Johnny Herbert tiene claro que la presencia de Franco Colapinto es una sentencia de salida para Jack Doohan.

El ex piloto y ahora ex comisario de la FIA ha reconocido una de las maniobras de Flavio Briatore en Alpine y tiene claro que esto no tiene buena pinta para el piloto australiano.

“Me da la sensación de que Jack Doohan ya está viviendo un tiempo prestado en Alpine. Cuando hablo con la gente del paddock, veo que piensan exactamente lo mismo”, señaló.

“Doohan tiene que dar lo mejor de sí en su pulso con Gasly. Y si no rinde, quedará fuera. Conozco muy bien a Briatore. Se quedará fuera en un abrir y cerrar de ojos”, agregó.

“Todo lo comentado supone una presión enorme para Doohan, pero así son las cosas. Tendrá que subir al coche y rendir al máximo desde el primer minuto”, finalizó.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

