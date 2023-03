Aloisio Hernández

Damon Hill, ex campeón del mundo, cree que Red Bull deberá darle la oportunidad a Sergio Pérez de pelear por el título.

Después del Gran Premio de Arabia Saudita, no se trataba tanto de los 25 puntos que Pérez acababa de obtener, sino del único punto que el neerlandés le arrebató al mexicano en la última vuelta.

Las palabras por la radio, combinado con el notable momento entre los dos en la sala de enfriamiento, provocó los rumores necesarios. Checo parecía completamente disgustado después de escuchar que Max había dado la vuelta más rápida.

La imagen cuando Checo cruzó la meta en Jeddah

Mano a mano

En definitiva, parece indicar que la guerra fría dentro del equipo desde Brasil aún no se ha resuelto. Hill dijo en Motorsport.com que Max siempre puede jugar una carta importante: su poder dentro de Red Bull Racing.

"El problema es que Max es un poco una fuerza de la naturaleza y dentro del equipo se trata de cuánta presión puede ejercer para garantizar que Checo no obstaculice sus aspiraciones al título.

"Desde el punto de vista deportivo, creo que deberían darle a Checo todas las oportunidades para pelear con igualdad de condiciones dentro del equipo.

"Sé que la presión de los Verstappen, incluido su padre, sobre Red Bull será intensa. Luego sacará la carta y dirá: 'Yo soy tu futuro. Toda esta oportunidad se construye a mi alrededor'. Se aprovechará de eso.

"Checo sabe qué esperar, pero no se va a rendir fácilmente. Podría ser bastante interesante. Pase lo que pase, los Verstappen no lo dejarán pasar. Viste después de Arabia Saudita que Max parecía muy descontento con la forma en que iban las cosas. No les gusta quedar en segundo lugar", declaró el ex piloto.