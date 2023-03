Nazario Assad De León

Domingo 19 Marzo 2023 13:05 - Actualizada: 13:06

Charles Leclerc sigue teniendo resultados decepcionantes, y hoy volvió a mostrar su frustración ante el auto y el equipo después de no poder ser competitivos en Jeddah.

El piloto de Mónaco partió desde las posición 12 por la sanción del tercer cambio electrónico del auto, lo que ya le ponía cuesta arriba la carrera. Sin embargo, después de un gran arranque donde logró llegar hasta el quinto lugar eventualmente, una mala estrategia de su equipo le costó en el resultado.

"No estábamos corriendo tan bien con llantas blandas, luego llegó el Safety Car tarde para nosotros, que ya habíamos parado. El auto no nos daba mucho para el día de hoy, así no podemos competir, hay mucho por trabajar" dijo Charles.

Otro aspecto que hizo sacar el fuerte carácter de Leclerc fue que no le avisaron que tenía disponibilidad de salida y rebase con Hamilton cuando el británico hizo su parada, fallando en la estrategia de apoyo para el piloto de la Scuderia.

Leclerc is so done with this team pic.twitter.com/RQshM5vlMQ — F1 MEMES (@f1trolls_) March 19, 2023

Constantes intercambios fuertes en la radio caracterizaron la carrera del actual subcampeón del mundo, que no logra levantar el vuelo esta temporada.