Fernando Alonso reveló que podría tener un radical cambio a su futuro con Aston Martin.

En declaraciones publicadas por CarAndDriver, el corredor bicampeón del mundo habló sobre los planes que tiene para las próximas campañas: "Si el 2026 va bien y nos estamos divirtiendo, y si hay la posibilidad de correr otro año, estaré abierto a esto seguro.

"No cerraré la puerta antes. Pero no empezaré a pensar en ello y tomaré cada carrera como si fuera la última y disfrutaré cada segundo. Nunca he tenido un buen coche con el que dominar algo, aparte de mi temporada con el campeonato mundial de resistencia con Toyota.

"Esa temporada me di cuenta de lo maravilloso que podía ser tener un coche dominante incluso en la F1, porque podías conseguir tantos resultados y conducir como quisieras.

“Mi disciplina de trabajo, entrenamiento y dedicación a la F1 fue bastante extrema y los resultados están dando sus frutos. Nunca me he perdido ninguna sesión de prueba o ningún informe o ningún momento en la fábrica o de entrenamiento.

"Nunca he salido ni he hecho demasiadas fiestas. Tal vez los resultados estén llegando ahora que tengo 40 años”, apuntó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

