Han advertido que Aston Martin podría tener un nuevo fracaso, a pesar de la contratación de Adrian Newey y la presencia de Fernando Alonso.

En declaraciones a Casino Uden Rofus, el ex mecánico de McLaren Marc Priestley también compartió esta opinión: "Adrian Newey es un ingeniero fantástico y tiene una mente brillante, pero una sola persona no garantiza el éxito a la hora de desarrollar un nuevo monoplaza de Fórmula 1.

"No digo que Aston Martin no tenga un gran equipo, pero hemos visto pruebas de que no han tenido mucho éxito a la hora de diseñar un buen monoplaza y desarrollarlo a lo largo de la temporada.

"Newey se une a un equipo con un éxito muy limitado, pero Aston Martin acaba de conseguir nuevas fábricas de última generación y el equipo está creciendo rápidamente", comentó.

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin ha anunciado oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir del año 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

