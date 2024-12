Carlos Sainz lanzó un fuerte reclamo contra la prensa de la Fórmula 1, luego de una temporada en la que estuvo rodeada de rumores.

En declaraciones publicadas por RacingNews365, el corredor nacido en Madrid dijo lo siguiente: "Las redes sociales son un lugar muy tóxico. Siempre ha sido un lugar tóxico.

"Desde aquí, pido a los medios de comunicación, no a las redes sociales, que tengan una responsabilidad en la forma en que informan y escriben artículos, e informan a aquellos fanáticos menos educados o menos comprensivivos que son quizás un poco más sesgados hacia un lado u otro.

"Para asegurarnos de que también podamos ayudarlos a entender cómo funciona este deporte porque es un lugar que se está volviendo cada vez más tóxico. También creo que hay un cierto lugar en el lado de los medios de comunicación...

"No estoy hablando de ninguno de ustedes aquí de nuevo, pero la forma en que [algunas áreas de los medios] pueden informar también puede crear clickbait, que luego puede traer malentendidos y falta de comunicación, y puede hacer que las personas sean aún más sesgadas o incluso más tóxicas.

"Cien por ciento no es un lugar saludable en el mundo en este momento, y no soy un gran fan de ello, pero intentemos, entre todos nosotros, controlar o ayudar a estas personas que están en casa y se sienten frustradas por uno u otro a no sacar demasiadas conclusiones alegres unos sobre otros", señaló.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos de la F1 2024?

El Gran Premio de Abu Dhabi significó otra victoria para Lando Norris que pudo asegurar el campeonato de constructores para McLaren. En el circuito de Yas Marina no hubo límites para Norris, que hizo todo lo necesario para aún con la presión de Leclerc y Sainz llevarse la victoria.

Fue un día agridulce para los pilotos hispanos, ya que Carlos Saínz terminó segundo y Fernando Alonso en noveno.

Por otro lado, Checo Pérez vio como una falla mecánica le cortó su gran carrera antes de tiempo y Franco Colapinto tuvo que abandonar también después de un toque con Piastri.

