¡Verstappen sale en DEFENSA de Checo!

Max Verstappen expresó su total apoyo a su compañero Sergio Pérez. El tetracampeón del mundo subrayó lo raro que es tener un compañero como Pérez en la F1, destacando que siempre ha trabajado bien con él.

Este apoyo llega en un momento en el que el futuro de Pérez en Red Bull está más en juego, dado un 2024 realmente complicado.

El piloto mexicano vio un notable descenso en su desempeño. A pesar de un nuevo contrato que parecía garantizarle un puesto seguro, Pérez no pudo mantener el ritmo de su compañero. De hecho, la clasificación final destaca una comparación despiadada con Verstappen: 437 puntos para el holandés contra sólo 152 de Checo , el peor de los cuatro equipos principales.

Al final del GP de Abu Dhabi, le preguntaron a Verstappen si esperaba un compañero de equipo diferente la próxima temporada. “No lo sé, depende del equipo”,

¿Qué dijo Max Verstappen sobre Checo y los comisarios?

"Siempre he trabajado muy bien con Checo. Es una persona fantástica. Sinceramente, es muy raro tener un compañero como él. Siempre ha sido muy bueno y, para ser honesto, es un buen tipo".

“Trabajo con él todos los fines de semana, semana tras semana, y encuentro que la gente ha sido muy dura con él. Claro, hay algunos fines de semana que podrían haber sido mejores, pero a veces la gente era muy dura con él, porque no es un idiota . Siempre fue considerado un gran piloto y fue duro, pero también fue duro para todos en el equipo , porque a veces era muy difícil conducir el coche".

Mientras Red Bull estará ocupado decidiendo el futuro de Pérez, Verstappen se ve obligado a lidiar con una posible descalificación de una carrera . Después del accidente con Piastri durante la primera vuelta del GP de Abu Dabi , el holandés recibió una penalización de 10 segundos y dos puntos de penalización en su superlicencia.

Con ocho puntos acumulados a lo largo de la temporada, Verstappen corre el riesgo de recibir una sanción de una carrera si llega a doce . Esto significa que tendrá que tener mucho cuidado en las primeras 11 carreras de 2025, dado que no recuperará puntos hasta Austria.

“Ya no entiendo nada, pero está bien, no importa. No me voy a enfadar por cosas así, no merece la pena. Me tomaré un descanso. Lo más importante es que le pedí disculpas a Oscar.

"Cuando estás en esa posición, te concentras en el coche que tienes delante y te comprometes pero cuando estás primero o segundo, nunca miras hacia atrás, así que intenté entrar y me di cuenta de que no había visto a mí . Intenté salir de ahí, pero él me enganchó, pero es mi culpa"

