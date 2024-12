Verstappen abre FUEGO constra Russell

Max Verstappen y George Russell ya no serán buenos amigos después del fin de semana del Gran Premio de Qatar.

Después quedó claro para las cámaras de Viaplay lo apasionado que estaba el holandés con su competidor británico y en la conferencia de prensa posterior a su victoria continuó su guerra de palabras contra él.

El fin de semana de carreras en Qatar asegurará que la relación de Verstappen y Russell haya sufrido una gran mella. Todo tiene que ver con lo ocurrido en Medio Oriente el sábado.

Aunque Verstappen consiguió la pole de forma bastante inesperada, no pudo disfrutarla por mucho tiempo. Recibió una penalización bastante controvertida de un lugar en la parrilla.

Sucedió después de un momento con George Russell, quien rápidamente condujo hacia Verstappen en una vuelta lenta y luego afirmó estar en el camino del cuatro veces campeón del mundo.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Qué dijo Verstappen sobre Russell?

Luego continuó un rato en la sala de azafatas. Verstappen respondió el domingo adelantándolo inmediatamente en la pista y llevándose la victoria y no se contuvo poco después de la victoria.

"Ese piloto en cuestión [Russel] durante la reunión de comisarios; eso realmente no tenía sentido. Creo que Tengo mucho respeto por muchos pilotos, pero después de anoche lo he perdido por completo con él", continúa Verstappen.

"Simplemente pensé que era ridículo que quisiera imponerme un penalti. También estaba muy enojado con él por eso. Ya sabes lo que es, él siempre actúa muy educadamente aquí frente a la cámara, pero cuando te sientas adentro con él es simplemente una persona completamente diferente", agregó.

"Es muy difícil para mí lidiar con eso. Entonces será mejor que te vayas a la mierda, porque entonces no tengo nada que ver contigo, no quiero tener nada que ver contigo", señaló.

El nuevo campeón del mundo tuvo entonces un tiempo para calmarse antes de la rueda de prensa, donde se le permitió tomar asiento. tras conseguir su novena victoria de la temporada. Sin embargo, el enfriamiento no pareció ser del todo exitoso, porque Verstappen también continuó su búsqueda de Russell en la conferencia de prensa.

"No podía creer que lo hubiera atrapado, pero no me sorprende en el mundo en el que vivimos. No estoy contento con eso, pero en algún momento tienes que seguir adelante. No fue agradable ver que esto sucediera, creo que es la primera vez que alguien es penalizado en una vuelta lenta. Solo estaba tratando de ser educado", destacó Verstappen.

"No quería estorbar a nadie mientras preparaba su ronda. Porque estaba Muy educado. Al final recibes una penalización. Intenté explicarlo, pero era como si estuviera hablando con una pared", mencionó.

"Me sorprendió bastante lo que estaba pasando, realmente me decepcionó. habitación muchas veces en mi vida y mi carrera con la gente con la que he corrido, pero nunca había visto a nadie intentar joderme tanto, he perdido todo mi respeto", concluye, disparando contra Russell.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!