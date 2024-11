Williams F1 confirma DRÁSTICO cambio para el GP de Qatar

Williams de F1 ha revelado un gran cambio de cara al Gran Premio de Qatar de este fin de semana.

El anuncio llega tras el decepcionante resultado del domingo en Las Vegas, donde ni Franco Colapinto ni Alex Albon pudieron sumar unos puntos muy necesarios para el equipo.

Con solo dos carreras restantes en 2024, el icónico equipo británico estará ansioso por terminar la campaña con fuerza después de lo que ha sido un año frustrante.

A pesar de llegar a 2024 con un espíritu positivo, han sumado solo 17 puntos hasta la fecha y actualmente se encuentran novenos en la clasificación de constructores, incluso después de realizar un brutal cambio de pilotos a mitad de temporada con la esperanza de aumentar sus posibilidades.

El piloto estadounidense de F1 Logan Sargeant fue reemplazado en Williams después de una racha decepcionante de resultados y frecuentes accidentes que no le costaron mucho dinero al equipo.

Colapinto ha causado una gran impresión desde que sustituyó a Sargeant tras las vacaciones de verano, pero ha sido una campaña para olvidar para el director del equipo, James Vowles.

Sin embargo, hay muchas esperanzas de que pronto vayan en la dirección correcta, y ya hay mucha emoción por la llegada de la estrella de Ferrari, Carlos Sainz.

El español acordó un contrato de dos años con Williams a principios de esta temporada después de perder su asiento en la Scuderia para 2025 ante el siete veces campeón Lewis Hamilton.

Ante eso, la atención del equipo está firmemente centrada en el presente, comenzando este fin de semana en el Circuito Internacional de Lusail.

Y antes del próximo evento, se ha confirmado que volverán a competir con sus colores más familiares después de adoptar una decoración especial en las últimas semanas.

El FW46 se renovó para los últimos tres grandes premios en México, Brasil y Las Vegas, con un color amarillo en la tapa del motor en homenaje a los históricos autos del equipo que ganaron campeonatos en los años 80 y principios de los 90.

Sin embargo, en Qatar, Albon y Colapinto volverán al familiar azul de Williams, y ambos pilotos sin duda esperan sumar puntos en el último minuto para terminar la temporada 2024 con un buen resultado.

We're back to blue for the final two 💙 pic.twitter.com/bWdpSwKTf8