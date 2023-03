Sergio Pérez y Fernando Alonso completaron el podio de los tres mejores tiempos de la FP1 en Jeddah.

Max Verstappen se quedó con el mejor tiempo de la sesión y nos regaló una estampa exacta del podio que tuvimos en el pasado Gran Premio de Bahréin. La vuelta del neerlandés en 1:29.617 fue suficiente para liderar el tablero de tiempos.

Checo quedó a 0.483 de su compañero de equipo, pero superando a Fernando Alonso. El español terminó atrás del mexicano y a 0.698 del actual bicampeón del mundo.

Por otro lado, Carlos Sainz finalizó 7° a 1.307 segundos del líder, y muy lejos de los mejores tiempos de la sesión. Charles Leclerc tampoco tuvo un buen día y quedó más lejos en la 11° posición.

Lance Stroll y George Russell completaron el Top 5 de la FP1. La decepción fue Lando Norris, que a pesar de haber salido a tratar de marcar buenos tiempos, una serie de problemas en su McLaren afectaron gravemente su desempeño.

🏁 FP1 CLASSIFICATION 🏁



Max Verstappen leads the way in Saudi #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/n7pBrBRhAp