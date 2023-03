La FIA confirmó los cambios que recibió el RB19 de Sergio Pérez para el Gran Premio de Arabia Saudita.

Este viernes se hizo oficial las modificaciones que realizó Red Bull en el monoplaza del mexicano, siendo esto una serie de cambios menores y que no representan ninguna penalización.

Las nuevas piezas fueron incluidas únicamente en el auto de Checo, ya que el coche de Max Verstappen no recibió cambio alguno.

Las prácticas libres permiten a los pilotos probar los cambios y las puestas a punto de los monoplazas, así que es la oportunidad perfecta para que los equipos realicen las modificaciones.

El RB19 de Pérez tendrá una nueva carcasa de la caja de cambios y nuevos componentes de la misma.

Al ser el primer cambio en la temporada, esto no representó una sanción para el mexicano y para la escudería austriaca.

