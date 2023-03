Aloisio Hernández

Viernes 17 Marzo 2023 06:10 - Actualizada: 06:11

Lewis Hamilton y Angela Cullen se separan después de mucho tiempo. La fisioterapeuta se dejó ver durante mucho tiempo al lado del siete veces campeón del mundo, pero el británico anunció en su Instagram que los dos se están despidiendo.

Hamilton y Cullen fueron inseparables desde que comenzaron a trabajar juntos hace siete años. La neozelandesa fue designada como fisioterapeuta de Lewis en ese momento, pero finalmente tuvo un papel mucho más importante que eso.

Relacionado: "Lewis Hamilton tendría los mismos problemas en Ferrari que en Mercedes"

Cullen también jugó un rol fundamental para el hombre de Stevenage a nivel mental. Durante los fines de semana de Gran Premio, Angela difícilmente estaba lejos del siete veces campeón y durante las retransmisiones televisivas casi siempre la veíamos pendiente de su acción en la pista.

El mensaje

Hamilton dijo lo siguiente en su Instagram: "Durante los últimos siete años, Angela Cullen ha estado a mi lado. Ella me empujó a ser la mejor versión de mí mismo. Gracias a ella, me he convertido en un atleta más fuerte y en una mejor persona.

"Espero que me acompañes hoy. Te deseo todo lo mejor en tus próximos pasos para perseguir sus sueños. Gracias por todo, Ang. No puedo esperar a ver qué te depara el futuro", escribe el británico en sus redes sociales.

La propia Cullen también ha publicado una publicación en su Instagram en la que anuncia su partida: "Hace exactamente siete años, paré en el paddock por primera vez para el Gran Premio de Australia. Hoy estoy feliz de compartir que estoy a punto de embarcarme en mi nueva aventura.

"Estoy muy agradecida y bendecida de poder embarcarme en esta increíble aventura en la Fórmula 1 y sé que mi historia continuará. Ha sido un gran honor estar a tu lado Lewis Hamilton. Estoy muy orgullosa de todo lo que has logrado", dijo.